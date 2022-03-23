Кишинёв, 23 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис поддержал предложение президента Молдавии Майи Санду заключить соглашение между странами о свободной торговле. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Кишинёве.

Www.eda.admin.ch Иньяцио Кассис

Санду заявила, что конфликт на Украине будет иметь долгосрочные последствия и затруднит торговые связи с восточными рынками. Она попросила Кассиса открыть швейцарский рынок для молдавской продукции и отметила, что Кишинёв ответит тем же.

«Ответ однозначно положительный, — сказал президент Швейцарии. — Есть ещё детали, которые нужно обсудить. Швейцария с вами».

Стоит отметить, что у Молдавии традиционно наибольшую долю экспорта составляет сельхозпродукция. После начала Россией на Украине спецоперации молдавские власти приостановили экспорт кукурузы, пшеницы и сахара.