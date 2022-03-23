Донецк, 23 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли из артиллерийского орудия Петровский район Донецка. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 8:05 украинские военные из населённого пункта Красногоровка выпустили снаряд калибром 122 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован в 7:30.