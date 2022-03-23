Ростов-на-Дону, , 08:39 — REGNUM Федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области требуется срочный ремонт. Состояние транспортной артерии подверглось критике со стороны донского губернатора Василия Голубева.

Трасса М-4 Ромашова Елена

«Ощущение одно: дорога находится в плохом состоянии. Вот вам комфортно по М-4 ездить? Нет? Тогда скорость решений должна возрасти. Если мы этого не сделаем, то получим в этом году коллапс, как только люди поедут на юг и обратно», — обратился глава региона к директору ростовского филиала госкомпании «Автодор» Александру Емельянову.

Донской губернатор потребовал от министерства транспорта Ростовской области и ростовского филиала госкомпании «Автодор» оперативно представить график ремонтных работ на трассе М-4 «Дон». Особенно это касается участка автодороги от Каменска-Шахтинского до Ростова-на-Дону.

На ближайшее время запланированы масштабные работы по приведению в порядок этого участка протяжённостью более 100 км. Работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.