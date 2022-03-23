Белово, Кемеровская область, , 08:38 — REGNUM В Кемеровской области 11 сотрудников шахты «Листвяжная», пострадавших во время ЧП накануне, после комплексного медицинского обследования отправлены домой. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

Шахта gexters

«На данный момент под наблюдением специалистов остается один пациент в состоянии лёгкой степени тяжести», — уточнили в Центре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из шахты «Листвяжная» в Белово 22 марта из-за сигнала о превышении концентрации газа были выведены горняки. 12 пострадавших были госпитализированы.

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