Горно-Алтайск, , 08:38 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела против бывшего директора предприятия «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 63-летнего барнаульца обвиняют в получении особо крупной взятки.

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По данным следствия, в 2016—2021 годы обвиняемый получил от предпринимателя более 1,3 млн рублей, за которые обязался занизить показатели потреблённого за отопительный период тепла в объектах, расположенных в Горно-Алтайске.

Преступление было выявлено следователями совместно с сотрудниками ФСБ. На время расследования обвиняемый был заключён под стражу.

«Несмотря на то, что обвиняемый признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступных деяний лишь частично, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — добавили в управлении.