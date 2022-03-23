Элиста, 23 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Опубликован указ «О комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Калмыкия» за подписью главы республики Бату Хасикова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Документом утверждены положение о комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Калмыкия и её состав. Комиссию, которая создана в рамках антикризисного штаба, возглавил руководитель региона Бату Хасиков. Заместителем председателя комиссии назначен председатель правительства республики Юрий Зайцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Калмыкии ранее отмечал, что власти взяли на контроль ситуацию по развитию всех ключевых сфер жизни в условиях внешнего санкционного давления. Разрабатываются меры поддержки бизнеса.

16 марта был подписан указ, согласно которому в Калмыкии создан оперативный штаб по антикризисным мерам и нивелированию рисков в отраслях экономики и социальной сфере.