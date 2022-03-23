Рим, , 08:34 — REGNUM Ухудшение социально-экономической обстановки в ЕС приведет к очередному «рекорду» рождаемости в Италии, с таким прогнозом выступил в интервью Agenzia Italia глава национальной службы статистики Джанкарло Бланджардо.

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Из-за вероятности «большой войны» и уже начавшихся экономических сложностей многие семьи «отложат» вопрос о детях, отметил он.

Девять лет подряд демографические показатели в стране ухудшаются, была надежда, что после пандемии коронавируса ситуация изменится к лучшему, теперь такой надежды нет, сказал Бланджардо.

В 2021 году смертность в Италии превысила рождаемость почти вдвое — родились чуть более 400 тысяч человек, умерли — почти 800 тысяч.