Сеул, , 08:33 — REGNUM В январе 2022 года в Южной Корее на свет появились 24 598 младенцев, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Новорожденный Government of Alberta

Согласно опубликованным данным, это самый низкий январский показатель с 1981 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

Суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 0,81.

Число смертей, напротив, увеличилось на 9%, до 29 686 человек.

Между тем в стране было зарегистрировано 14 753 брака, что на 9,4% меньше, чем в январе прошлого года, а число разводов — на 12,1%, до 7359 случаев.