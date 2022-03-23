Барнаул, 23 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Превысивший полномочия и теперь уже бывший управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов получил условный срок. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Степанов

Судом и следствием установлено, что в 2019 году, по инициативе и указанию осужденного, с одним из вузов региона был заключен трехсторонний договор на получение им за счет средств возглавляемого им Управления образовательной услуги по основной профессиональной образовательной программе высшего образования. В нарушение федерального закона, из краевого бюджета на оплату магистерской программы для бывшего должностного лица были необоснованно выделены свыше 130 тысяч рублей.

Кроме того, в 2020 году осужденный в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края — многоэтажного наземно-подземного гаража-стоянки в центре г. Барнаула, — в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика, на тот момент осуществившего комплекс подготовительных работ, но не получившего своевременную выплату по госконтракту.

При этом управляющий делами знал, что по результатам проведенной государственной экспертизы проект комплекса получил отрицательную оценку в связи с внесенными в целях снижения затрат по госконтракту изменениями в первоначально утвержденную проектно-сметную документацию.

Кроме того, он также был осведомлен, что нормативный правовой акт Администрации края, предусматривающий предоставление субсидий на указанный объект капитального строительства, принят не был. Свою вину в ходе следствия бывший управляющий делами признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Уголовное дело в отношении него судом рассматривалось в особом порядке.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, по совокупности совершенных преступлений бывшему должному лицу назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края был задержан осенью 2021 года у себя дома. Ранее условные сроки по разным уголовным делам получили экс-представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте Стелла Штань и экс-заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

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