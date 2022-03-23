Абакан, , 08:32 — REGNUM Столице Хакасии — городу Абакану — одобрен лимит на получение бюджетного кредита на 100 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве финансов.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что лимит заёмных средств для Абакана в размере 100 млн рублей согласовал Минфин РФ. Казначейский (бюджетный) кредит предназначен для выплаты зарплаты и первоочередных социально-значимых расходов.

Ставка бюджетного кредита — 0,1% годовых. Его предоставят Абакану до 15 декабря 2022 года.

Общий объём доходов бюджета города на текущий год и плановый период 2023 и 2024 годов составляет 3,4 млрд рублей. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года — 1,9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Ижевска в марте 2022 года планирует объявить аукционы по привлечению банковских кредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей.

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