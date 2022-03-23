Село Орда, Пермский край, , 08:31 — REGNUM В Ординском районе Пермского края суд рассмотрел дело об нанесении ущерба лесному фонду на 465 млн рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Лесной пожар Sledcom.ru

Местный житель признан виновным в уничтожении лесных насаждений. В мае 2021 года возле деревни Павлово мужчина распиливал металлическую трубу. От образовавшихся искр загорелась трава, затем огонь распространился на лесной массив. Уничтожено более 292 га леса с причинением ущерба на сумму свыше 465 млн рублей.

Суд назначил пермяку наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 5% заработка в доход государства. Удовлетворен гражданский иск о взыскании причинённого ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу.