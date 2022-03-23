Москва, 23 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. За период с 18 февраля по 16 марта временное убежище на территории России получили более 1,2 тыс. жителей Донбасса и Украины, заявили 23 марта в МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«В период с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились 1515 граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, временное убежище было предоставлено 1204», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 марта в Россию эвакуировали более 15 тыс. мирных жителей Донбасса.

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