Новосибирск, 23 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Новосибирске днём 24 и 25 марта ожидается значительное повышение температуры воздуха и мокрый снега. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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«В связи с возможным сходом образовавшихся на крышах зданий, сооружений и многоквартирных домов снежных масс или ледяных образований руководителям обслуживающих организаций нужно очистить кровли от снега и льдообразований», — уточнили в мэрии города.

Так, сегодня, 23 марта, днём в городе прогнозируется +1…-3 °С, мокрый снег. 24 марта днём — −1…+1 °С, умеренный мокрый снег, 25 марта днём — −1…+1 °С.