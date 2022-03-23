Москва, , 08:31 — REGNUM В случае выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО) это перечеркнет ее правила торговли со странами, не вводившими антироссийские санкции. Такое мнение 22 высказал бывший директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.

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Как указал в интервью РИА Новости эксперт, если поделить страны мира на те, что ввели санкции против РФ и те, что не ввели, с точки зрения внешней торговли нашей страны их будет примерно поровну.

«И вторая половина, очевидно, будет увеличиваться, и в торговле с этими странами нормы ВТО будут продолжать применяться в полном объеме. Но правила ВТО, я думаю, будут применяться в каком-то объеме и в торговле со странами-санкционерами», — сказал он.

Также Медведков отметил, что, по его мнению, выход России из ВТО будет сравним с тем, чтобы вести внешнюю торговлю без каких-либо правил.

«Правила ВТО определяют права и обязанности участников торговых процессов, если этих правил нет, то, естественно, каждая страна делает то, что считает нужным. Единственной гарантией того, что этого не будет, что мы будем торговать на равных основаниях и по правилам, является наше участие в ВТО», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены обсудить с другими странами возможность исключения России из G20.