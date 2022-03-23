Москва, 23 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Московские парки подготовили весеннюю спортивную программу тренировок на свежем воздухе для восстановления физической формы после зимы и для укрепления здоровья, сообщается на портале мэра столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Горького. Жара в Москве

Тренировки на свежем воздухе позволят освоить технику скандинавской ходьбы, потанцевать, улучшить общую физическую подготовку, снять эмоциональное напряжение с помощью дыхательной гимнастики.

Тренировки в парках будут проходить до конца весны. Спортивные секции работают в 12 столичных парках. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новой Москвы реконструированы и обновлены 21 парков для отдыха горожан.

Читайте также: Более 20 парков реконструировано в Новой Москве