Южно-Сахалинск, , 08:31 — REGNUM В Сахалинской области шесть местных жителей попали под административное преследование за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

Штраф Uriston.com

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«Данные правонарушения были выявлены и незамедлительно пресечены сотрудниками полиции», — добавили в правоохранительном ведомстве.

В отношении нарушителей были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

На сегодняшний день материалы в отношении четырёх граждан уже рассмотрены в суде. Все они признаны виновными в совершении правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Еще два материала находятся на рассмотрении в городских суда Невельска и Углегорска.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях за нарушение, которое квалифицируется как дискредитация Вооружённых сил России, штраф в размере 49 тыс. рублей заплатил житель Ижевска. Он был наказан за то, что 6 марта стоял у здания правительства республики с плакатом, который подрывает доверие к проведению специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

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Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит уголовную ответственность в России за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Теперь в российском УК появилась новая статья (207.3) «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ», по которой нарушителю грозит лишение свободы на срок до трёх лет или штраф до полутора миллионов рублей.

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