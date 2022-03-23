Рим, , 08:30 — REGNUM По итогам первого квартала 2022 года рост экономики Италии, вероятнее всего, будет нулевым, сказал в интервью Agenzia Italia 22 марта глава национальной службы статистики Джанкарло Бланджардо.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На ситуации негативно сказывается рост цен на энергоносители, нервозность инвесторов и целый ряд других причин, полагает Бланджардо.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.