Владивосток, , 08:28 — REGNUM Ленинский районный суд Владивосток удовлетворил иск прокуратуры о сносе двух торговых центров на рынке на улице Спортивной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Владивосток (сс) Raita Futo. flickr.com

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Оказалось, что здания торговых центров «Гранд» и «Союз» эксплуатируются без разрешительных документов. Не выдавались разрешения на их строительство и ввод в эксплуатацию.

Прокуратура держит на контроле фактическое исполнение решения суда после его вступления в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК России по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении менеджера управляющей компании, обслуживающей МТРК «Сильвер молл», который пытался подкупить пожарного.