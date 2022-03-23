Сингапур, , 08:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Сингапура заявило, что страна откроет посольство в Тель-Авиве (Израиль), сообщает CNN Indonesia.

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан на заседании глав МИД стран саммита Восточной Азии Mfa.gov.sg

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан проинформировал министра иностранных дел Израиля Яира Лапида об этом решении на встрече в Иерусалиме.

«Сингапур продолжает поддерживать и придерживаться принципа двух независимых государств, соответствующего резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, при котором Израиль и Палестина живут бок о бок в условиях мира и безопасности», — говорится в заявлении МИД Сингапура.

«Сингапур надеется, что израильская и палестинская стороны смогут найти способ провести переговоры, основанные на решении о создании двух государств», — отмечает министерство.

Посольство в Тель-Авиве будет оказывать поддержку сингапурским компаниям в расширении их сотрудничества с Израилем.

Напомним, Сингапур и Израиль поддерживают дипломатические отношения с 1966 года и продолжают развивать тесные связи в сфере безопасности и бизнеса. У Израиля есть посольство в Сингапуре.