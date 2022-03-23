Сингапур открывает посольство в Израиле
Сингапур, 23 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Сингапура заявило, что страна откроет посольство в Тель-Авиве (Израиль), сообщает CNN Indonesia.
Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан проинформировал министра иностранных дел Израиля Яира Лапида об этом решении на встрече в Иерусалиме.
«Сингапур продолжает поддерживать и придерживаться принципа двух независимых государств, соответствующего резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, при котором Израиль и Палестина живут бок о бок в условиях мира и безопасности», — говорится в заявлении МИД Сингапура.
«Сингапур надеется, что израильская и палестинская стороны смогут найти способ провести переговоры, основанные на решении о создании двух государств», — отмечает министерство.
Посольство в Тель-Авиве будет оказывать поддержку сингапурским компаниям в расширении их сотрудничества с Израилем.
Напомним, Сингапур и Израиль поддерживают дипломатические отношения с 1966 года и продолжают развивать тесные связи в сфере безопасности и бизнеса. У Израиля есть посольство в Сингапуре.