Губаха, Пермский край, 23 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Губахинском городском округе Пермского края осужден глава компании. Он признан виновным в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает краевая прокуратура.

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Установлено, компания по муниципальному контракту осуществляла благоустройство придомовой территории многоквартирного дома в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Глава организации подписал документы, где указала завышенные объемы затраченного материала и работ. Ущерб бюджету составил 449 705,30 рублей.

Суд назначил фигуранту уголовного дела штраф. Мужчина оштрафован на 250 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.