Благовещенск, 23 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели сотрудника золотодобывающей организации выясняют в Амурской области. Грузовой автомобиль, которым управлял рабочий, опрокинулся в котлован с водой летом 2021 года. Сейчас по этому инциденту возбудили уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

joycemultimidia Перевернувшийся грузовик

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Происшествие случилось в 39 километрах от посёлка Экимчан в Селемджинском районе Приамурья. Погибшему сотруднику предприятия золотодобычи было 28 лет.

Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мазановском районе Амурской области опрокинулся в реку экскаватор, расширявший дорогу. Машинист экскаватора скончался на месте происшествия.