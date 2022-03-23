Калуга, , 10:37 — REGNUM От Калужской области в 13-м конкурсе Фонда президентских грантов 2022 года принимает участие 51 некоммерческая организация. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Некоммерческие организации Admoblkaluga.ru

Самыми популярными грантовыми направлениями у общественников области стали «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения». На заседании объединённого экспертного совета будет принято решение, какие заявки допускаются до независимой экспертизы. Итоги конкурса подведут в июне. Реализацию проектов можно будет начинать с 1 июля.

Всего с апреля 2017 года от Калужской области в Фонд президентских грантов было подано 483 инициативы. Поддержку в объеме свыше 263 миллионов рублей получили 116 проектов калужан.

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