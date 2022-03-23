Калуга, 23 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. От Калужской области в 13-м конкурсе Фонда президентских грантов 2022 года принимает участие 51 некоммерческая организация. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Некоммерческие организации

Самыми популярными грантовыми направлениями у общественников области стали «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения». На заседании объединённого экспертного совета будет принято решение, какие заявки допускаются до независимой экспертизы. Итоги конкурса подведут в июне. Реализацию проектов можно будет начинать с 1 июля.

Всего с апреля 2017 года от Калужской области в Фонд президентских грантов было подано 483 инициативы. Поддержку в объеме свыше 263 миллионов рублей получили 116 проектов калужан.