Москва, 23 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В предстоящие выходные в Москве и Московской области ожидается облачная погода, сообщил 23 марта научный руководитель Гидрометцентра России РоманВильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

«Сейчас погодой управляет антициклон, поэтому малооблачно. Уже в пятницу во второй половине дня будет погода облачная. Прояснения будут, но с таким ярким солнцем можно попрощаться надолго», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд также спрогнозировал снижение атмосферного давления, облачную погоду и небольшие осадки в московском регионе в выходные.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, считают себя метеозависимыми людьми более половины жителей России (57%).

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