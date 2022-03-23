Вильфанд о погоде в Москве: «с ярким солнцем можно попрощаться надолго»
Москва, 23 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В предстоящие выходные в Москве и Московской области ожидается облачная погода, сообщил 23 марта научный руководитель Гидрометцентра России РоманВильфанд.
Дарья Антонова ИА REGNUM
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«Сейчас погодой управляет антициклон, поэтому малооблачно. Уже в пятницу во второй половине дня будет погода облачная. Прояснения будут, но с таким ярким солнцем можно попрощаться надолго», — цитирует его ТАСС.
Вильфанд также спрогнозировал снижение атмосферного давления, облачную погоду и небольшие осадки в московском регионе в выходные.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, считают себя метеозависимыми людьми более половины жителей России (57%).
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