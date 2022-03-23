Вашингтон, 23 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Пентагоне забыли, как самолёты НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Об этом 23 марта заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

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Он прокомментировал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, обвинившего Вооружённые силы РФ в причастности к военным преступлениям.

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«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии», — говорится в заявлении Антонова, распространённом телеграм-каналом посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, США планируют обсудить с другими странами возможность исключения России из G20.