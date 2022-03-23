Саратов, 23 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Наладить работу автолавок в микрорайонах Саратова для обеспечения жителей привозной продукцией по максимально доступным ценам предложил губернатор Валерий Радаев. Соответствующая задача поставлена перед администрацией города, министерством экономического развития и минсельхозом, сообщает пресс-служба главы Саратовской области.

Klgops.ru Автолавки калужского областного союза потребительских обществ

«У нас практика автолавок раньше была популярной. Задача муниципальной власти организовать это цивилизованно, со всей необходимой документацией. Особенно актуальна мобильная торговля в период с августа по ноябрь, в сезон нового урожая овощей и бахчевых», — отметил Радаев.

По мнению губернатора, необходимо также дать возможность рыболовам и рыбоводам реализовывать свою продукцию. Для этого предстоит просчитать потоки граждан, логистику, определиться с местами для автолавок, выйти на производителей и охватить торговлей подобного формата весь город.

Ранее ИА REGNUM сообщало, законопроект о легализации автолавок намерены внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.

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