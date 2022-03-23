В Саратове наладят работу автолавок
Саратов, 23 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Наладить работу автолавок в микрорайонах Саратова для обеспечения жителей привозной продукцией по максимально доступным ценам предложил губернатор Валерий Радаев. Соответствующая задача поставлена перед администрацией города, министерством экономического развития и минсельхозом, сообщает пресс-служба главы Саратовской области.
«У нас практика автолавок раньше была популярной. Задача муниципальной власти организовать это цивилизованно, со всей необходимой документацией. Особенно актуальна мобильная торговля в период с августа по ноябрь, в сезон нового урожая овощей и бахчевых», — отметил Радаев.
По мнению губернатора, необходимо также дать возможность рыболовам и рыбоводам реализовывать свою продукцию. Для этого предстоит просчитать потоки граждан, логистику, определиться с местами для автолавок, выйти на производителей и охватить торговлей подобного формата весь город.
Ранее ИА REGNUM сообщало, законопроект о легализации автолавок намерены внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.
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