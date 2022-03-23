Томск, 23 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В 2021 году в банках Томской области было выявлено 105 фальшивых банкнот. Это на 43 купюры больше, чем в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

18.мвд.рф Фальшивая купюра

Общая сумма подделок в денежном выражении увеличилась в два раза до 480 550 рублей. При этом большинство фальшивых денег были номиналом 5 тыс. рублей. Реже стали выявлять 1000-рублёвые банкноты.

По словам управляющего отделением Елены Петроченко, вероятность получить фальшивку наиболее высок в местах, где нет специальных приборов для проверки. Это небольшие автозаправки, киоски, кафе и маленькие магазины.

«Нередко люди сталкиваются с подделками при продаже за наличные, например, мебели, электроники, автомобиля и других личных вещей. Поэтому все купюры, особенно крупных номиналов, рекомендуем тщательно проверять сразу на месте расчетов до того, как они окажутся в кошельке», — отметила она.