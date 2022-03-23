Алма-Ата, Казахстан, , 08:20 — REGNUM В Казахстане в возрасте 99 лет скончался участник Великой Отечественной войны, советский и казахстанский актёр театра и кино, режиссёр и общественный деятель Юрий Померанцев. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате.

пресс-служба НРТД имени М. Лермонтова в Алма-Ате «Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объёмных томов истории нашего театра оборвался на полуслове ‑ и нам придётся начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всём мы равнялись на любимого учителя».

О причине смерти актера не сообщается.

Юрий Померанцев родился в Киеве в 1923 году. С февраля 1942 года принимал участие в Великой Отечественной войне. В марте 1942 года, когда советские войска в ходе контрнаступления окружили немецкую группировку в так называемом «Демянском котле», получил тяжёлое ранение. После длительного лечения в 1943 году приехал в Алма-Ату, где находилась в эвакуации его мать.

С 1943 года Померанцев артист хора Алма-Атинского театра оперы и балета им. Абая, с 1945 — актёр театра для детей и юношества Казахстана, с 1953 — актёр Саратовского ТЮЗа. С 1954 года Померанцев служил в Алма-Атинском Русском театре драмы.

Ещё в 1944 году Померанцев участвовал в массовке на съёмках фильма «Иван Грозный». Наибольшую известность ему принесли работы в комедии «Наш милый доктор» (1957) и киноэпопее «Освобождение» (1968−1971).