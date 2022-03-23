Балашиха, Московская область, , 08:20 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Хоккейный клуб «Металлург» Vk.com/hcmetallurg

В составе «Металлурга» хет-трик оформил форвард Николай Голдобин. Также отличились Андрей Чибисов и Анатолий Никонцев.

В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Корбан Найт и Никита Сошников.

Таким образом, «Металлург» сократил отставание в серии — 1:2. Следующий матч пройдёт 24 марта в подмосковной Балашихе.

Читайте ранее в этом сюжете: «Авангард» одержал вторую победу над «Металлургом» в серии плей-офф КХЛ