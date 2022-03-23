Токио, , 08:20 — REGNUM Для Японии существует угроза повторения ошибки властей Украины и превращения в «пешку» США. Такое мнение 23 марта высказал научный сотрудник международного института исследования проблем мира при университете Мэйдзи Гакуин Рюдзи Исида во время онлайн-семинара аналитического центра «Тайхэ», посвященного вопросу влияния спецоперации ВС РФ по денацификации Украины на ситуацию в Восточной Азии.

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Как отметил эксперт, Китай всегда выступал за концепции мира при решении вопросов на международном уровне, в то время как Япония придерживалась таковой в вопросах амнистии военных преступников, отказа от военных репараций и достижения консенсуса с Японией по принципу «одного Китая».

При этом Исида уточнил, что Япония и США отказались от названных принципов международных договоров, а также делали попытки изменения статуса-кво силовым способом, когда требовали военного вмешательства в вопрос с Тайванем.

«Японии грозит повторение ошибок Украины и превращение в стратегическую «пешку» США», — добавил он.

Также эксперт призвал власти Японии возвратиться к их первоначальному намерению, заключавшемуся в нормализации дипломатических отношений этой страны с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японская компания Sharp решила приостановить отправку своей техники в Россию из-за проведения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.