Советский район, Югра, , 08:19 — REGNUM В Советском районе Югры сгорел лесопильный цех. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Пожар skeeze

Лесопильный цех в посёлке Пионерский выгорел полностью. Огнём уничтожено два промышленных станка. Пострадавшие отсутствуют. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Начальник 9 ПСО Главного управления МЧС России по ХМАО Андрей Стеченко отметил, что в промышленной зоне посёлка Пионерский, где располагаются лесопромышленные предприятия, складируется готовая продукция и отходы, отсутствует система водоснабжения.

«Пожары там возникают регулярно, а поскольку бесперебойное водоснабжение отсутствует, подразделениям приходится преодолевать по два километра к точкам забора воды. Это все потерянное время, которое приводит к значительному материальному ущербу», — пояснил Стеченко.

Всего с начала 2022 года на территории Советского района произошло 27 пожаров, в которых шесть человек погибли, сообщают в пресс-службе муниципального образования.