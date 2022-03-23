Сидней, Австралия, , 08:19 — REGNUM Акция протеста экоактивистов движения Blockade Australia состоялась австралийском городе Сиднее. Об этом 23 марта сообщил телеканал 9News.

Сидней, Австралия

Экоактивисты перекрыли движение общественного транспорта в южном районе города, на ключевой трассе, соединяющей центр Сиднея, международный аэропорт и морской порт Ботани. При этом часть участников акции вышла на проезжую часть с плакатами, а один из активистов забрался на столб, приковал себя к одной из опор и завис над автотрассой.

Протестующие призывали к активным действиям в борьбе с изменениями климата и, как сказал один из участников акции, гражданам надо «оставить иллюзии о том, что власти будут заботиться о людях и примут меры для остановки климатического кризиса».

В Blockade Australia уточнили, что целью акции было напомнить, что у глобального климатического кризиса нет границ и поэтому ни одна страна мира не может чувствовать себя в безопасности. Движение анонсировало крупную акцию, которая должна состоятся в период с 27 июня по 2 июля в Сиднее и по замыслу организаторов, привлечёт внимание граждан к проблемам экологии.

Полиции удалось в короткий срок освободить проезжую часть и призвать экоактивистов к порядку. Уточняется, что был арестован один из манифестантов.

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