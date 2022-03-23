Донецк, 23 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел гражданской инфраструктуры Донецка, сообщили 23 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Максим Цуканов Стадион «Донбасс Арена». 2015

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Огонь был открыт 22 марта около 20:00 по Ворошиловскому району донецкой столицы. Под удар попали окрестности жилых домов, здание школы №54, а также центральный стадион «Донбасс Арена».

«В домах разбиты окна, посечены фасады, повреждена аллея в сквере и памятник первому секретарю Донецкого обкома КП Владимиру Дегтярёву. На стадионе разбиты несколько стеклопакетов, а также оборудование спортивного объекта», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной раз попал под обстрел украинских военных Петровский район Донецка.