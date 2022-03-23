Пермь, , 08:14 — REGNUM В администрации Перми принято кадровое решение. Заместителем главы города назначена Елена Гонцова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Назначение Orenburg-gov.ru

С января 2021 года она работает на посту замглавы администрации в статусе «исполняющей обязанности». С 23 марта Гонцова утверждена в должности заместителя главы администрации города-начальника департамента земельных отношений и избавилась от приставки «и. о».

Добавим, Елена Гонцова имеет дипломы Пермской государственной медицинской академии, Пермского госуниверситета и Уральской академии государственной службы при президенте РФ. До прихода в мэрию работала генеральным директором ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Решение» (2018 — 2020 годы).