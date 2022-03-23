Москва, , 08:13 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Игроки СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА шайбы забросили нападающий Антон Бурдасов и защитник Игорь Ожиганов. У «Динамо» отличился форвард Андрей Локтионов.

Таким образом, СКА вышел вперёд в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 24 марта в Москве.

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