Москва, 23 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

В составе СКА шайбы забросили нападающий Антон Бурдасов и защитник Игорь Ожиганов. У «Спартака» отличился форвард Андрей Локтионов.

Таким образом, СКА вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч пройдёт 24 марта в Москве.