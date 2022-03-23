Сеул, , 08:13 — REGNUM В феврале 2022 года по Южной Корее мигрировали 664 тыс. человек, что на 42 тыс. человек или 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Население Сеула

Согласно опубликованным данным, спад внутренней миграции наблюдается на протяжении четырнадцати месяцев подряд.

Самый большой отток населения наблюдался в провинции Кёнсан-Намдо (3558 человек), Тэгу (2294 человека), Ульсане (1641 человек). А чистый приток населения — в Сеуле (3265 человек), провинции Кёнгидо (2176 человек), Инчхоне (2007 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 16,9%, что на 1% меньше по сравнению с февралем 2021 года.