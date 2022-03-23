Уфа, , 08:17 — REGNUM Первая «Гонка героев» пройдет в парке «Патриот» в июне текущего года в Чишминском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Парк «Патриот» Patriotp.ru

22 марта глава Башкирии Радий Хабиров и глава Федерации триатлона России, организатор проекта «Гонка героев» Ксения Шойгу побывали в военно-патриотическом парке «Патриот». На этой площадке планируют оборудовать специальную трассу с 35 препятствиями протяжённостью порядка 12 км для проведения «Гонки героев». Помимо этого, здесь намерены проводить спортивные соревнования подростков и курсантов. Данная трасса будет использоваться и для тренировок членов сборной Башкирии по триатлону.

«Здесь большая территория, которая позволяет проводить всероссийские соревнования. 1 июня парк примет первых курсантов. Состязания на трассе «Гонки героев» также начнутся в июне этого года. Мы с Ксенией Сергеевной договорились, что будем в одной команде», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Сообщается, что Минобороны Российской Федерации планирует передать Башкирии 27 единиц демилитаризованной военной техники.

«Это огромный проект, который будет привлекать большое количество семей, детей и молодёжи. С нетерпением буду ждать наступления летнего сезона, чтобы увидеть здесь первых курсантов и, конечно, «Гонку героев». Республика с ответственностью подошла к строительству этого объекта. Со своей стороны мы готовы оказать Башкирии всю необходимую помощь в его завершении и стать партнёрами в дальнейшей работе парка «Патриот», — приводит пресс-служба слова Ксении Шойгу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что площадь парка «Патриот» в Башкирии составляет 200 га. Здесь намерены создать историко-мемориальный комплекс «Партизанская деревня», учебно-методический центр «Авангард», музей военной техники, учебный плац, сектор Юнармии, огневой центр, столовую, ФОК, городок ВДВ и другие объекты.