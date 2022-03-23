Москва, 23 марта, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Доллар и евро 22 марта продолжали понемногу сдавать позиции, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

К закрытию торгов доллар на Московской бирже упал на 45 коп. (-0,43%), до 103,55 руб., а евро снизился на 14 коп. (-0,12%) до 114,5 руб.

Поддержку рублю оказывает резко дорожающая нефть и новости об очередном погашении купона по государственным еврооблигациям в долларах.

В Международном валютном фонде МВФ) заявили, что не видят признаков дефолта России по евробондам.

Однако некоторую настороженность у рынка вызывают дискуссии в ЕС и США об очередных пакетах санкций против России, в том числе — обсуждение в ЕС эмбарго на российскую нефть.

Европейские СМИ сообщают, что идею полного антироссийского эмбарго поддерживает пока лишь «незначительное меньшинство» стран ЕС.

И, скорее всего, такое эмбарго введено не будет, что может положительно отразиться на курсе рубля.

На сегодня, 23 марта, ожидания по курсу доллара остаются в том же коридоре 102−105 рублей, а по курсу евро — по-прежнему 111−116 рублей.

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