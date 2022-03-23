Куньмин, Китай, , 08:09 — REGNUM Правоохранительные органы Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда объединили усилия 22 марта для начала 115-го совместного патрулирования реки Меконг, сообщает агентство Синьхуа.

Река Меконг Jakub Hałun

В общей сложности в операции принимает участие четыре судна из четырех стран. Два китайских судна отправились из порта Цзинха, Сишуанбаньна-Дайского автономного района провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщило провинциальное бюро общественной безопасности.

Во время патрулирования четыре страны будут продолжать уделять особое внимание борьбе с трансграничными преступлениями бесконтактным способом для обеспечения безопасности и стабильности в бассейне реки.

Река Меконг, известная в Китае как река Ланьцанцзян, является жизненно важным водным путем для трансграничных перевозок. Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд проводят совместное патрулирование на реке с декабря 2011 года.