Вашингтон, 23 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов уже забыли о недавних бомбёжках Пентагоном и американскими союзниками по НАТО Югославии, Ирака и Ливии. Об этом заявил посол России в США АнатолийАнтонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как ещё совсем недавно самолёты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наёмников в Афганистане и Сирии», — цитирует его телеграм-канал посольства.

Вместе с тем он подчеркнул, что удары Вооружённых сил России в ходе спецоперации в Донбассе направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болельщики сербского футбольного клуба «Црвена звезда» во время игры команды развернули огромные баннеры с перечнем стран, пострадавших от военной агрессии США и блока НАТО.

Они развернули шесть баннеров, на пяти из которых были перечислены пострадавшие от американской внешней политики страны и год начала военного конфликта:

Корея 1950, Гватемала 1954, Индонезия 1958, Куба 1961, Вьетнам 1961, Конго 1964, Лаос 1964, Бразилия 1964, Доминиканская Республика 1965, Греция 1967, Аргентина 1976, Никарагуа 1981, Гренада 1984, Филиппины 1989, Панама 1989, Ирак 1991 и 2003, Республика Сербская 1995, Судан 1998, Югославия 1999, Афганистан 2001, Йемен 2002, Сомали 2006, Ливия 2011 и Сирия 2011.