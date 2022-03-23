Ханой, 23 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Авиакомпания Vietnam Airlines приняла решение приостановить полёты в Россию. Об этом 23 марта сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

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Компания является флагманом гражданской авиации Вьетнама. Решение принято из-за необходимости пересмотра процедур, связанных со страхованием самолётов.

Ранее воздушные суда Vietnam Airlines совершали рейсы по маршруту Ханой — Москва — Ханой.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённость не поддерживать антироссийские санкции достигнута между Малайзией и Вьетнамом.