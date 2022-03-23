МЧС РФ доставило в ДНР около 18 тонн гуманитарного груза
Донецк, 23 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В городок жизнеобеспечения в Донецкой Народной Республики (ДНР) колоннами МЧС России было доставлено почти 18 тонн гуманитарного груза. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ведомства.
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«Колоннами МЧС России доставлено почти 18 тонн гуманитарного груза. В состав которого вошло все самое необходимое — продукты, детское питание, а также предметы первой необходимости», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в палаточном городке создано все для комфортного пребывания: теплые модули, постельные принадлежности, возможность зарядить мобильные устройства, а также обеспечено горячее питание.
Кроме этого, отмечается, что МЧС будет привозить гуманитарную помощь регулярно и уточняется, что мобильный городок из 30 палаток, который рассчитан на 450 человек, ведет работу в круглосуточном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка и Пантелеймоновки.