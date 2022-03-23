Анадырь, 23 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В ходе спецоперации России в защиту республик Донбасса погиб рядовой Анатолий Артамонов. Он был родом из села Ванкарем Иультинского района Чукотки, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор автономного округа Роман Копин.

Соболезнование

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«Он мужественно выбрал своей профессией защиту Родины. В ходе специальной военной операции погиб в бою, сражаясь за мирную жизнь своей страны и её народов.

Соболезную семье Анатолия. Поддержим во всём. Вечная память герою», — написал Копин.

Телеграм-канал губернатора Чукотки Романа Копина В ходе спецоперации России в защиту республик Донбасса погиб рядовой Анатолий Артамонов

Как сообщало ИА REGNUM, два жителя Кетовского района Курганской области награждены орденами Мужества посмертно за героизм, проявленный в ходе спецоперации российских войск на Украине.