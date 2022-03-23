Тбилиси, , 10:36 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 22 марта на своей странице в «Фейсбуке» выступил против нейтрального статуса Украины.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Россия проигрывает войну Украине. Основная причина, по которой это происходит, заключается в том, что у неё заканчиваются ресурсы. Она практически не может продвигаться вперёд, и даже если он захватит Мариуполь, это ничего не изменит. А в это время ресурсы Украины безграничны, потому что за ней стоит весь Запад. А Китай же отказал России в помощи. Что касается вопроса о «нейтралитете» Украины. Модель Владимира Зеленского и Украины — это всё, кроме нейтралитета. Зеленский чётко ставит основные задачи:

Если будут нападения со стороны России, члены НАТО помогут войсками в течение 24 часов;

Укрепление экономики, инфраструктуры и вооруженных сил Украины будет гарантировано;

Очевидно, что главным и обязательным предварительным условием является деоккупация Украины;

Это всё, кроме идеи нейтралитета, вброшенной российской пропагандой является победой Украины и её безопасным и светлым будущее в ЕС. Окно возможностей теперь открыто для нас, и мы должны достичь этих целей! И то, что мешает нам на этой дороге, мы должны убрать с дороги!», — написал Саакашвили.