Лондон, 23 марта, 2022, 07:58 — ИА Регнум. На заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса об истощении у страны запасов комплексов противотанковых управляемых ракет из-за отправки их Киеву отреагировали 22 марта читатели британской газеты Daily Mail.

Richard Townshend Бен Уоллес

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«Этот клоун представляет угрозу для нашей национальной безопасности, его нужно срочно убрать из правительства», — отметил пользователь под ником The14men.

«Отправить в отставку! Невероятно, что такие клоуны правят страной!» — возмутился Partridge A.

«Какой глупец! Трое моих сыновей сейчас служат в британской армии в подчинении у такого начальника!» — добавил Thishotchick.

«Этот идиот должен чистить туалеты здания министерства, а не управлять им», — указал cretinous.

Отметим, накануне глава британского минобороны Бен Уоллес в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), позвонившим ему от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявил, что Лондон направил Киеву большое количество комплексов противотанковых управляемых ракет, из-за чего у армии Британии на исходе собственные запасы.