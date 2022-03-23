Пекин, 23 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Китайские исследователи реконструировали температурные и гидрологические изменения на муссонной Северо-Китайской равнине за последние 30 000 лет, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Климат

Результаты показали, что температура воздуха на северо-Китайской равнине была примерно на восемь-девять градусов Цельсия теплее в середине голоцена (около 6000 лет назад), чем во время Последнего ледникового максимума (около 22 000 лет назад), и что значение рН почвы отрицательно коррелирует с влажностью почвы, но с запаздыванием от 2000 до 4000 лет из-за буферного эффекта карбонатов, говорится в исследовательской статье, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews.

Напротив, влажность почвы увеличивалась синхронно с температурой воздуха, что говорит о том, что количество осадков во время летних муссонов в Восточной Азии увеличится, а в ближайшем будущем северный Китай станет более влажным по мере продолжения глобального потепления, отмечается в исследовательской статье.

Кроме того, первоначальное повышение температуры суши и моря во время последнего оледенения отставало от летней инсоляции в северных высоких широтах, и это произошло раньше, чем изменения концентрации атмосферного углекислого газа, что указывает на то, что инсоляция была конечной причиной последнего оледенения потепления.

Летний муссон в Восточной Азии является важной частью глобальной системы циркуляции муссонов и имеет решающее значение для передачи воды и тепла между северным и южным полушариями. Исследование было проведено исследователями из Института геологии и геофизики Китайской академии наук.