Чита, 23 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 163 844 (+296 за минувшие сутки). Вместе с тем 148 064 пациента (+1013 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2603 человека (+5 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 272 забайкальца скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 106 находятся в тяжёлом состоянии (+6 за сутки), 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (0 за сутки).

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