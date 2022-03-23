Салехард, 23 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа отказал управлению ФНС России во введении первого этапа в процедуре несостоятельности — наблюдения в отношении нефтедобытчика — ООО «Ноябрьское». Долг, ставший основанием для обращения в суд, был погашен и дело прекратили, передаёт ИА REGNUM.

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Судья Мотовилов вынес решение — во введении наблюдения отказать, производство по делу прекратить, «в утверждении временного управляющего должника — отказать».

Напомним, слушания в отношении «Ноябрьского» начались в декабре 2021 года. Это была вторая попытка инициировать дело. Первая была начата из-за долга в 453 млн рублей, а в декабре он был заявлен на уровне 654 млн рублей, что и стало основанием для обращения налогового органа в суд.

«ФНС России представлены пояснения, в которых указала, что задолженность ООО «Ноябрьское» погашена в полном объеме перед уполномоченным органом», — отмечается в материалах дела.